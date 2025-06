Zloglasni »loverboy«: Bosanec zapeljal na desetine deklet, ki niso imele pojma, da jih čaka pekel (VIDEO)

Okrožno sodišče v Mostarju je Sado Đuguma (47) obsodilo na 14 let zapora zaradi sodelovanja v mednarodni združbi za prostitucijo, prek katere so iz Bosne in Hercegovine v države Evropske unije tihotapili na desetine mladih žensk in mladoletnic, kjer so jih silili v prostitucijo.

Tričlanski senat okrožnega sodišča v Hercegovini in Neretvi je Đuguma spoznal za krivega več kaznivih dejanj, vključno z organiziranim kriminalom, spodbujanjem k prostituciji, povzročanjem javne nevarnosti ter nezakonitim posedovanjem orožja in eksplozivnih snovi.

Po obtožnici je deloval kot del kriminalne združbe, povezane z motorističnim klubom United Tribuns, ki je organizirala trgovino z ljudmi za spolno izkoriščanje v Nemčiji in drugih državah EU.

»Metoda loverboy«

Đugum je s tako imenovano »metodo loverboy« zapeljeval mlada dekleta, ki so bila v težkem finančnem položaju, in jim obljubljal udobno življenje. Nato jih je silil v prostitucijo in preprodajo drog ter jih pošiljal v Nemčijo, Avstrijo, Švico in Švedsko, nekatere tudi s ponarejenimi dokumenti. Dnevni avaz navaja, da so morala dekleta delati tudi, ko so bila bolna, tiste, ki so to zavrnile, pa so bile fizično kaznovane. Ves denar so izročile Đugumu ali drugim članom kriminalne združbe.

Za uro storitev zaračunavale do 1000 evrov

Plačali so jim za plastične operacije in lepotne tretmaje, da bi privabljale bogate stranke. Nato so za svoje storitve zaračunavale višje cene. Za uro storitev so zaračunavale do 1000 evrov, denar pa je šel Arminu Ćulumu, ki naj bi do leta 2009 vodil bordele v Avstriji, nato pa se je vrnil v Bosno in Hercegovino.

United Tribunes tretja najnevarnejša mafijska organizacij v Evropi Nemška policija je motoristično skupino United Tribunes razglasila za mafijsko organizacijo, tretjo najnevarnejšo v Evropi. Skupina je bila ustanovljena leta 2004 in je imela okoli 1700 članov. Nekdanji boksar Armin Ćulum je ob tem vzpostavil sistem, v katerem so mu člani tolpe popolnoma zaupali in so drug drugega obravnavali kot brate. Zaradi povezav z organiziranim kriminalom in nasiljem ter spopadov z drugimi tolpami je nemški notranji minister skupino prepovedal.

V obtožnici piše, da so ženske uporabljali tudi kot mule za prevoz drog v Bosno in Hercegovino ter na Hrvaško. Najpogosteje so to počele v kovčkih na rednih avtobusnih linijah, za katere je bilo znano, da jih na meji ne preiskujejo.

Spolne posnetke uporabljal za izsiljevanje strank

V obtožnici piše, da so nekatere od njih dobile možnost, da same organizirajo prostitucijo in rekrutirajo druga dekleta. Najbolj zveste so si morale dati tetovirati kuščarja ali celo črke S.Đ., kot znak, da se ukvarjajo s prostitucijo in delajo za Sado Đuguma. Uporabnikom spolnih storitev so morale prodajati droge, uživati ​​droge in snemati spolne odnose z določenimi strankami. Đugum je te posnetke nato uporabljal za izsiljevanje strank.