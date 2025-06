Živa zgorela: Edvard (23) in Narcis (24) z novo kupljenim avtomobilom vozila 185 km/h, trčila v cev toplarne

V soboto zvečer sta v romunskem mestu Valcea umrla dva mladeniča, potem ko sta med begom pred policijo izgubila nadzor nad vozilom in povzročila grozljivo nesrečo. Avto je trčil v kovinske cevi toplarne in se takoj vnel. Edvard (23), ki je vozil avto, in njegov prijatelj Narcis (24) sta ostala ukleščena v popolnoma zgorelem vozilu. Pred nesrečo ju je radar posnel, ko sta vozila s hitrostjo 185 kilometrov na uro. Policija jih je poskušala ustaviti, a je voznik pospešil in poskušal pobegniti, navaja Telegraf.

Avto kupil dve uri pred nesrečo

Edvard je avtomobil, vreden več kot 30.000 evrov, kupil le dve uri pred nesrečo. Po poročanju lokalnih medijev je želel pokazati moč motorja in se je odločil, da bo prijatelja popeljal skozi stanovanjsko območje mesta.

Vozilo se je vnelo, mimoidoči in vozniki, ki so bili priča nesreči, pa so jih poskušali izvleči, vendar neuspešno.