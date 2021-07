Zgrešili stezo in strmoglavili

96 ljudi je bilo na krovu.

V soboto blizu poldneva po lokalnem času se je v nebo nad filipinskim otokom Jolo dvignil oblak temno sivega dima. Med pristajanjem pri vasici Bangkal je vojaško letalo C-130 namreč zgrešilo pristajalno stezo, pilot je poskušal obvladati jekleno ptico, a mu je spodletelo. Letalo s 96 ljudmi na krovu, od tega so bili trije piloti in pet članov posadke, preostali pa so bili pripadniki filipinskih oboroženih sil, je ob ponesrečenem pristanku strmoglavilo in zajel ga je ogenj. Iz razbitin so do nedelje dopoldne rešili 40 ljudi, a izvlekli že 31 trupel, 29 je vojakov.Na krovu so bili številni, ki so šele nedavno opravili osnovno urjenje in naj bi na nemirnem otoku Jolo sodelovali v boju proti teroristom v tej večinsko muslimanski regiji. A čeprav vzrok nesreče še ni povsem jasen, so po besedah predstavnika filipinske vojske, polkovnika, že izključili možnost napada. »Res velikanska smola. Letalo je zgrešilo stezo. Pilotu ni uspelo prevzeti nadzora in so strmoglavili,« pa je dejal prvi mož filipinskih oboroženih sil, general, in še dodal, da preiskovanje vzroka nesreče trenutno ni prioriteta. »Delamo vse, da bi pogasili ogenj, ki je zajel letalo, in rešili preostale.« Ranjene in poškodovane so že prepeljali v bližnjo bolnišnico.