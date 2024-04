Žepni nožek ga je pripeljal v pripor

Da se lahko življenjska usoda hitro obrne, je spoznal 55-letni slovenski državljan, ki je v kraju Waldshut-Tiengen v stanovanjsko-poslovni stavbi obiskal zdravniško ordinacijo.

Kot poroča policija, je tam povsem naključno srečal 46-letnega znanca, s katerim pa očitno nista bila v najboljših odnosih. Najprej sta se sporekla, nato so zapele pesti. Prepir sta nadaljevala na stopnišču stavbe, kjer pa je Slovenec naenkrat iz žepa potegnil žepni nožek ter nasprotniku zadal več vbodov v gornji del telesa. Napadeni 46-letnik je utrpel hude poškodbe, a so ga hitro oskrbeli v lokalni bolnišnici.

Policisti poročajo, da so 55-letnega slovenskega osumljenca prijeli na prizorišču, po zahtevi državnega odvetništva pa so zanj izdali priporni nalog zaradi suma storitve hude telesne poškodbe. Kot nam je uradno pojasnil tamkajšnji policijski govorec Mathias Albicker, Slovenca v primeru obsodbe čaka daljša zaporna kazen: »Zagrožena kazen znaša od šestih mesecev do petih let zapora, v primeru manj hudih primerov pa kazen od treh mesecev do petih let zapora.«