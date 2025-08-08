NA LETALO Z DROGO

Žensko ujeli z 20 kilogrami prepovedane droge, a v zapor ne gre (FOTO)

Zaradi nenadne spremembe poti so cariniki postali sumničavi.
Fotografija: V zadnjem času so tuje oblasti prijele več mladih Britank, osumljenih podobnih kaznivih dejanj. FOTO: Š Rick Wilking/Reuters 
V zadnjem času so tuje oblasti prijele več mladih Britank, osumljenih podobnih kaznivih dejanj. FOTO: Š Rick Wilking/Reuters 

N. P.
08.08.2025 ob 10:31
N. P.
08.08.2025 ob 10:31

Britanka Cameron Bradford, komaj 21-letna mati majhnega otroka, je bila v Nemčiji spoznana za krivo tihotapljenja večje količine konoplje. A kljub vsemu je ušla zaporni kazni – sodišče v Münchnu ji je v sredo prisodilo dveletno pogojno kazen.

Nemške oblasti so jo prijele 22. aprila, potem ko je v zadnjem trenutku odpovedala let prek Singapurja v London in se namesto tega vkrcala na let proti Münchnu. Zaradi nenadne spremembe poti so cariniki na tamkajšnjem letališču postali sumničavi – in hitro ugotovili, da imajo prav.

V njenem kovčku so našli kar 20 kilogramov konoplje. Bradfordova je zatrjevala, da ni vedela, kaj je v prtljagi, ki je bila zaklenjena. Sodnik Wilfried Dudek je v razsodbi zapisal, da je njeno življenje zaznamovala mladoletna nosečnost in vpliv slabe družbe. Čeprav se mu je zdelo nenavadno, da ne bi vedela, kaj prevaža, je sprejel pojasnilo, da je bila pod pritiskom moškega, za katerega je delala kot spremljevalka.

Tega moškega naj bi spoznala v Združenem kraljestvu, kjer jo je, kot je zatrdila, prisilil, da zanj nekaj prevzame v Tajski.

Družina jo je pogrešala – nato izvedela šokantno novico

Njeni sorodniki so jo prijavili kot pogrešano osebo, potem ko ni prispela na londonsko letališče Heathrow, kot je bilo načrtovano. Čeprav je Nemčija lani legalizirala rekreativno uporabo konoplje za odrasle, zakon ne velja za tuje državljane – kar pomeni, da je bila mlada Britanka vseeno kazensko odgovorna.

Bradfordova je zatrjevala, da ni vedela, kaj je v prtljagi. Simbolična fotografija. FOTO: Evelyn Hockstein Reuters
Bradfordova je zatrjevala, da ni vedela, kaj je v prtljagi. Simbolična fotografija. FOTO: Evelyn Hockstein Reuters

Njen primer pa žal ni osamljen. V zadnjem času so tuje oblasti prijele več mladih Britank, ki so osumljene podobnih kaznivih dejanj. Pred dvema tednoma so španski organi na letališču El Prat v Barceloni aretirali 36-letno manekenko Claro Wilson iz Nottinghama. V njenem kovčku so našli 34 kilogramov konoplje. Po poročanju tamkajšnjih medijev še ni jasno, kako bo Wilsonova ravnala – ali bo priznala krivdo v zameno za milejšo kazen ali bo vztrajala, da je nedolžna.

Po španski zakonodaji lahko v priporu ostane do dve leti, preden ji odobrijo varščino.

Mlajše in še bolj ranljive

Poleg nje se za zapahi lahko znajdejo tudi druge mlade Britanke. Med njimi je Bella May Culley (18), ki so jo aretirali 11. maja v Gruziji, kamor je priletela iz Tajske. Če jo spoznajo za krivo, ji grozi dosmrtna kazen. Charlotte May Lee (21) naj bi le dan kasneje, 12. maja, iz Tajske prinesla skoraj 1,4 milijona evrov vredno pošiljko konoplje v Šrilanko. Sama sicer trdi, da o vsebini prtljage ni vedela ničesar. V tujini pa dolga zaporna kazen grozi tudi Isabelli Daggett (21).

Vse tri zanikajo vsakršno vpletenost v trgovino z mamili. 

