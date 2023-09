Ženska umrla po zaužitju lubenice, to ni prvi tak primer: Bruhala je brez prestanka ...

Ženska (47) je kupila lubenico v Moskvi v bližini ene od postaj podzemne železnice v prestolnici in umrla, potem ko je doma pojedla sadje. Kot piše Izvestia, se je, ko je zaužila sadje, začela počutiti slabo in močno bruhala, vendar se je odločila, da ne bo poklicala rešilca. Kot je poročal vir za omenjeni ruski medij, se je mati pokojnice šele naslednji dan odločila poklicati zdravnika, a nesrečnici ni bilo pomoči.

Vzrok smrti še ni znan, medij pa ob tem spominja, da je 22. avgusta sodišče v Moskvi Antona Kotova obsodilo na pet let zapora v 'zadevi lubenica', ki je povzročila smrt dveh ljudi. 10. septembra 2021 sta namreč zaradi zastrupitve umrli 61-letna babica in njena 15-letna vnukinja, ki sta kupili lubenico v Magnitu v Moskvi. Tri dni kasneje je zvezna agencija, ki skrbi za blaginjo in pravice potrošnikov ter zaščito državljanov Rusije, Rospotrebnadzor, namigovala, da je bil vzrok zastrupitve morda insekticidna snov, s katero so natrli lubenico. Pregled je pozneje potrdil, da so v truplih obeh žrtev našli etilen glikol in cigatrim.

Kotova so septembra 2021 pridržali in dva meseca zaprli. Kasneje se je ta ukrep zmanjšal na hišni pripor, nato je sodišče ukrep prepovedi spremenilo v prepoved opravljanja določenih dejanj. Obtoženi krivde ni priznal.