Ženska prišla v restavracijo in odšla na stranišče, potem pa šok! Ne boste verjeli, kaj je ukradla

V priljubljeni brazilski restavraciji v uglednem delu Manchestra v Angliji se je zgodil izjemno nenavaden incident. Lastnik Robert Melman (72) je bil ob odkritju, da je iz njegove restavracije izginil umivalnik skupaj z nekaj cevmi, popolnoma zmeden in šokiran.

Ob pregledu posnetkov nadzorne kamere so zaposleni opazili, da je ženska vstopila v restavracijo zgolj z namenom uporabe stranišča. Imela je majhno črno torbico, ki je bila ob vstopu popolnoma prazna. Po približno 11 do 12 minutah, ko je končno zapustila toaleto, je bila torbica očitno polna. Melman pravi, da gre za posnetek kraje kamnitega umivalnika z ženskega stranišča.

Ukradla je kamnit umivalnik. Simbolična fotografija. FOTO: Sanibell Bv Unsplash

»Videl sem marsikaj, a še nikoli kaj takega,« je povedal za Manchester Evening News. »Opazili smo, da je ženska prišla v restavracijo zgolj z namenom uporabe stranišča – ni jasno, ali jo je kdo spustil notri. S seboj je imela majhno črno torbico, ki je bila ob vstopu prazna, a ko je zapustila stranišče, je torbica vsebovala nekaj, česar prej ni bilo v njej. V preteklosti so nam ukradli že različne predmete, kot so steklenice vina, a še nikoli nič takega. To je res nenavadno,« je še dodal lastnik.