Žensko s transparentom, ki je kriva za Rogličev padec, prijela policija (FOTO)

Povzročila je padec. FOTO: Anne-christine Poujoulat, Reuters

Preiskovalci nesreče v prvi etapi kolesarske dirke po Franciji so sporočili, da so danes aretirali gledalko s kartonskim transparentom, ki je v soboto povzročila množični padec glavnine. Preiskovalci so dejali, da so formalno identificirali žensko in jo danes priprli.Aretacijo je nato potrdila tudi državna tožilka v NormandijiTa se je zgodila v prvi etapi od Bresta do Landerneauja, potem ko je ženska kameram pozirala s kartonskim transparentom, vanj pa se je nič hudega sluteč zaletel nemški član Jumbo-VismePrek njega je padel tudi moštveni kolega, slovenski as, za njim pa so po tleh zgrmeli še številni drugi in povsem ustavili glavnino.Vodstvo dirke po Franciji je takoj po etapi dejalo, da bodo žensko poiskali in tožili, iskanje pa je trajalo nekaj dni, saj je gledalka takoj po nesreči zbežala.