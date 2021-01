Ženo pokončal z nožem

Rosi je bila pogosto obupana, a moža ni hotela zapustiti. Fotografiji sta simbolični. FOTO: Katarzynabialasiewicz/Getty Images

Vabili so jo k sebi, a jih je zavrnila.

Da se lahko zgodi kaj tako grozljivega, so se bali številni v družini 73-letnegaiz kraja Aschach an der Steyr v Zgornji Avstriji. Možakar je namreč z nožem pokončal lastno ženo, potem pa poskušal soditi še sebi, a ga je bolečina ustavila., ki ji ni bilo več pomoči, je v mlaki krvi obležala v spalnici. Tam jo je našel brat, tega pa je poklicala zaskrbljena Rosijina hči, ki je živela na bližnji kmetiji. Ker matere in očeta ni mogla priklicati po telefonu, se je 44-letnica namenila kar k njej, nameravala jo je peljati na kosilo. A zla slutnja, potem ko se na njeno trkanje ni nihče odzval, ji ni dala miru. Prepričana, da se je zgodila tragedija, je v strahu na pomoč poklicala strica in ga prosila, naj on prvi vstopi. Ta je našel odklenjena kletna vrata, v dnevni sobi pa je na kavču najprej uzrl krvavega, a živega in vidno opitega Josefa. Povsem hladnokrvno je pojasnil, da je Rosi pokončal, njegove besede pa so se izkazale za resnične, je nekaj trenutkov pozneje ugotovil brat.Morilec se policiji ni upiral, da je ženo večkrat zabodel, je nekaj povsem običajnega, je mirno, ne da bi trenil, pojasnjeval možem postave, za ubogo Rosi pa zdaj žalujejo osem sorojencev in hčerki z družinami. Vsi soglasno povedo, da je bil Josef pošast že leta in leta, tašča in tast, dokler sta bila živa, ga sploh nista hotela sprejeti v svoj dom, dobrosrčna in prijazna Rosi pa ga je vedno jemala v bran ter mu dajala nove in nove priložnosti.Čeprav je bil do nje nasilen, in čeprav so jo vsi sorodniki spodbujali, naj ga zapusti in se preseli h kateremu koli od njih, je možu ostajala vdana, polna upanja, da se bo spremenil. Žal je za svojo dobroto plačala najvišjo ceno.