Žena vplivnega direktorja zbila žensko (24): ustavila šele, ko so ljudje tolkli po njenem BMW-ju (FOTO)

Vivian Spohr, žena generalnega direktorja Lufthanse Carstena Spohra, je s svojim avtomobilom zbila 24-letno žensko, ki je v nesreči umrla. Mlado Italijanko je na prehodu za pešce v sardinskem mestu Porto Cervo zbila z BMW-jem. Gaia Costa iz bližnjega mesta Tempio Pausiania je delala kot varuška in je bila v četrtek po 13. uri na poti v službo. Prečkala je prehod za pešce, ko jo je s svojim terencem zadela Vivian Spohr.

Gaia naj bi jo videla in celo dvignila roko, a Nemke za volanom to ni ustavilo, piše L'Unione Sarda. Reševalci so jo oživljali več kot 20 minut, vendar so bile poškodbe prehude. Tiskovni predstavnik družine Spohr je za Bild potrdil, da je prišlo do smrtne nesreče: »Natančne okoliščine preiskujejo. Družina Spohr izraža globoko sožalje svojcem žrtve,« je dejal.

Ustavila šele, ko so ljudje tolkli po BMW-ju

Po pričevanjih očividcev Vivian Spohr sprva sploh ni opazila, da je koga zadela, in je nadaljevala vožnjo, čeprav hitrost menda ni bila visoka. Mimoidoči so začeli kričati in tolči po avtomobilu, nakar je ustavila vozilo.