Zelo se je zalomilo: zlorabljena je bila pod policijsko zaščito

Zaradi spletnega nadlegovanja in groženj z izsiljevanjem se je tajvanska najstnica obrnila na policijo. Chang, ki ga je novembra 2020 spoznala prek aplikacije za zmenke, jo je z grožnjo objave njenih žgečkljivih fotografij namreč poskušal prisiliti v seks. A namesto da bi jo predstavniki zakona zaščitili, so jo izrabili kot vabo, pri čemer pa se jim je zalomilo. Dekle, ki naj bi ji ves čas skrivaj sledili in z njeno pomočjo prijeli spletnega pedofila, so namreč izgubili izpred oči in napadalec jo je tedaj, ko naj bi bila pod policijsko zaščito, spolno zlorabil.

Na tisti usodni dan pred tremi leti se je odpravila v McDonald's na dogovorjeni kraj srečanja. A ko je kot tarča operacije pod krinko sedla v avto, sta jo policaja, ki naj bi ji sledila kot senca, izgubila spred oči. Chang jo je odpeljal nekaj sto metrov stran in jo tam prisilil, da ga je oralno zadovoljila. Potešen jo je odpeljal nazaj v McDonald's, kjer ga je pričakala policija in aretirala. A zgolj zaradi spletnega zalezovanja in izsiljevanja, dekle o spolnem napadu ni niti črhnilo. To je na plan prišlo šele med nedavnim sojenjem Changu.

10 let je imela ob napadu.

Imela je jasna navodila, da z njim ne sme v avto in da mora vselej ostati v vidnem polju policistov – tako pa je policija krivdo za napad prevalila na zdaj 13-letno žrtev in med Tajvanci sprožila val ogorčenja. Mlado dekle, še skoraj otroka, brez policijskih izkušenj nastavite za vabo. In nato za spodletelo operacijo okrivite njo, tajvanska javnost očita organom reda in miru.