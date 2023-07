Že najmanj 40 žrtev ognjene stihije

ATENE, DUBROVNIK, LIZBONA • V Grčiji se ognjena stihija nadaljuje. Najhuje je še vedno na otoku Rodos, še posebno hudi požari divjajo v okolici vasi Mesanagros. Skupaj so do včeraj zvečer na varno evakuirali že 19.000 ljudi, večinoma turistov. Gasilcem in okoli 3000 prostovoljcem je včeraj ponoči pred požarom uspelo rešiti priljubljeno počitniško vas Gennadi na jugovzhodu otoka.

Z zublji se še naprej borijo tudi na otokih Krf in Evia, kjer je požar terjal tri smrtne žrtve, med njimi sta oba pilota strmoglavljenega gasilskega letala kanader, ki je strmoglavilo med gašenjem.

Grške oblasti bodo sprožile preiskavo o vzroku požarov, preiskali naj bi tudi, ali so se gasilci na Rodosu ustrezno odzvali na začetku, ko je bil ogenj še omejen na majhno območje. Po prvih ocenah je na Rodosu doslej pogorelo 150 kvadratnih kilometrov gozda.

Ogenj na območju Dubrovnika se je nevarno približal hišam v mestecu Brasina. Foto: Božo Radić/CROPIX

Zagorelo je tudi na Hrvaškem. Na območju Dubrovnika se je razširil obsežen požar, ki ga je včeraj ponoči gasilo približno 130 gasilcev, čez dan pa 150. Zaradi močnega vetra pri gašenju sprva niso mogla sodelovati letala. Požarna fronta je dolga pet kilometrov, občasno pa je bilo slišati tudi eksplozije min, ki so ostale še iz časa domovinske vojne.

Z zublji se borijo tudi na Korziki, Portugalskem in v Alžiriji. Na Korziki je ogenj čez noč uničil več kot dva kvadratna kilometra površin. Po poročanju medijev sta nedaleč drug od drugega izbruhnila najmanj dva požara, ki sta se nato združila. Z ognjem se bori okoli 200 gasilcev.

5 kilometrov je bila dolga požarna fronta v Dubrovniku.

Na Portugalskem je bilo pri gašenju poškodovanih osem gasilcev, požari v Alžiriji pa so terjali kar 34 smrtnih žrtev. Z ognjem se bori okoli 8000 gasilcev, več sto gasilskih vozil in nekaj letal. Plameni divjajo tudi v Tuniziji, kjer so morali iz obmorske vasi Melloula evakuirati 300 ljudi. Skupno so požari v Sredozemlju terjali več kot 40 življenj.