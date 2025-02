Že 14 dni pogrešajo 15-letnico, ki ni izginila prvič: našli so jo na meji s Slovenijo, 39-letnik ji je dal kokain

Svojci že dva tedna pogrešajo 15-letnico iz zahodne Hrvaške. A kot poroča Jutarnji, najstnica ni izginila prvič, takrat naj bi jo policija našla na meji s Slovenijo.

Pred časom, ko je bila takrat 14-letnica prav tako pogrešana, jo je policija locirala na mejnem prehodu s Slovenijo – našli so jo v audiju skupaj s srbskim frizerjem P. V. (39). V avtomobilu so bili še dva Slovenca in Tunizijec. 39-letnik je policistom zatrdil, da ni vedel, da je dekle mladoletno.

Lagal o svojih letih in ji ponudil drogo

Srednješolko in voznika so policisti odpeljali na postajo in kmalu ugotovili, kaj se je dogajalo usodnega večera. Kot je povedala najstnica, naj bi se s prijateljico in njenim fantom nahajala v nočnem lokalu, ko je do njih prišel moški in se predstavil kot Kimi, poroča Jutarnji. Ponudil naj bi jim pijačo in dejal, da ima 20 let. Nato naj bi s 14-letnico odšla do stranišča, tudi on naj bi vstopil v ženski del. In tu naj bi ji ponudil kokain.

Kasneje je najstnica začela iskati prijateljico, vendar je v lokalu ni več našla. Kar naenkrat naj bi se znašla v avtomobilu s Kimijem in njegovimi prijatelji, podrobnosti pa se ni spominjala, ker naj bi tistega večera uživala tudi alkohol.