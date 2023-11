Zdravnik spregledal simptome: starši s počitnic s hčerko (2) v krsti

Dopust je šel h koncu in komaj dve leti stara deklica se je počutila slabo. Družina je bila ravno na dopustu v Turčiji, zato so na pomoč poklicali hotelskega zdravnika. Dejal je, da gre za tonzilitis (angina), pa čeprav je bolečina izvirala iz predela trebuha in ne grla.

Deklici Isli Sutcliffe iz Jerseya (Združeno kraljestvo) se je v naslednjih 24 urah zdravstveno stanje še poslabšalo. Na dan, ko bi morali iti domov, so jo ponovno odpeljali k zdravniku. Spet so se srečali z istim zdravnikom, ki je deklico pregledal pred tem v hotelu. Zdravnik je ponovno postavil isto diagnozo, ji predpisal zdravilo nurofen, staršem pa dejal, da lahko mirno odletijo domov.

Reševalno vozilo, razlit slepič in sepsa

A ko je družina prispela do letališča, se je deklica počutila še slabše. Z reševalnim vozilom je bila prepeljana v bolnišnico. Na koncu so ugotovili, da se ji je razlil slepič, sledila je sepsa. Deklica tega žal ni preživela.

Prijatelji so vzpostavili stran GoFundMe in med drugim zapisali: »Čustvenega bremena jim ne moremo olajšati, jim pa lahko vsaj nekoliko olajšamo finančno breme, ki jih je doletelo ob tako tragičnem dogodku.« Dodali so še, da v takšnih trenutkih, v tuji deželi, nihče na tem svetu ne bi smel ostati sam.

Isla je bila v Istanbulu s starši Lauro Carolan, očetom Ryanom Sutcliffom in sestrico Karis.

Slovenska zgodba s srečnim koncem

