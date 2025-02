Zdravnik ponosen, da je pedofil

Francoz Joel Le Scouarnec je vsako leto na svoj rojstni dan zabeležil zapis v svoj dnevnik. Najprej svojo starost. Potem pa: »Sem pedofil in ponosen sem na to.«

Le Scouarnec naj bi bil največji spolni napadalec na otroke, ki so jih kadar koli aretirali v Franciji, morda celo v vsej Evropi. Svetu se je kazal kot cenjen medicinski strokovnjak, kirurg, ki je skrbel za tisoče bolnikov in podpiral njihove družine. A zdaj 74-letni Le Scouarnec je skrival temno skrivnost – željo po zlorabi otrok. Obtožen je niza spolnih zločinov, v katere je bilo vpletenih 299 domnevnih žrtev, od katerih so bile skoraj vse njegovi pacienti, med katerimi je bila večina otrok.

Skupaj je obtožen 300 posamičnih kaznivih dejanj: 111 posilstev in 189 spolnih napadov, ki so se zgodili v 25 letih v več kot ducatu bolnišnic. Ko je policija vstopila v hišo Le Scouarneca, je naletela na šokanten prizor: 300.000 neprimernih fotografij in videoposnetkov otrok, 70 punčk v otroški velikosti – nekatere med njimi so bile priklenjene – lasulje in, kar je bistveno: na stotine zvezkov in dnevnikov s podrobnostmi o njegovih zlorabah.

Niso vedeli, da so žrtve

To grozljivo odkritje je spremenilo življenja na stotine ljudi, ki se niso zavedali, da so bili žrtve Le Scouarneca. Med njimi je bila tudi Marie. Zdaj v poznih tridesetih, je bila stara komaj 10 let, ko so jo hospitalizirali zaradi akutnega vnetja slepiča. Le Scouarnec je bil njen kirurg. V svojih dnevnikih je pisal o tem, kako jo je zlorabljal, ko je bila pod narkozo. »Ta moški je uničil moje življenje in življenja toliko otrok ... Ko sem slišala, da sem med domnevnimi žrtvami, sem si rekla, da je to manjkajoči kos sestavljanke,« je dejala.

Roland in Mauricette Vinet, dedek in babica Mathisa, žrtve pošastnega kirurga FOTO: Guillaume Souvant/Afp

Med žrtvami je bil tudi deček Mathis Vinet. Bil je star komaj 10 let, ko so ga zaradi bolečin v trebuhu odpeljali v bolnišnico in je prišel v oskrbo Joela Le Scouarneca. »Najinega vnuka je sprejel in ga pregledal,« se je spominjal njegov dedek Roland in dodal, da je kirurg rekel, da mora Mathis čez noč ostati v bolnišnici. »Rekel je, da bomo obveščeni, če se zgodi kaj nujnega.« Tisto noč naj bi ga nadlegoval, ko je ležal v postelji. Njegovi stari starši še vedno hranijo odpustnico, ki jo je podpisal. Tisti dan je Mathisa povsem spremenil, pravi njegova družina. Bil je fant, ki je rad pomagal dedku na vrtu, potem pa postal težavni mladenič, čigar življenje se je razsulo, saj je padel v odvisnost. »Jemal je droge, da bi se počutil bolje ... a ni delovalo.« Umrl je leta 2021 star 24 let zaradi prevelikega odmerka mamil, tri leta po tem, ko je od policije izvedel, da je žrtev spolne zlorabe.

Ne zanika

Le Scouarnec ne zanika zlorabe številnih majhnih otrok, o katerih je pisal v svojih dnevnikih. Preiskovalcem je povedal, da je naredil vse, o čemer je pisal, koliko otrok je bilo, pa ni znal povedati. Med sojenjem, ki se bo začelo 24. februarja v francoskem Vannesu, bo svoje obtožbe zoper Le Scouarneca na sodišču predstavilo 299 domnevnih žrtev, lahko pa bi jih bilo še več. Manjkata namreč vsaj dve leti dnevnikov. »Lahko ga imenujemo pošast, vendar je to premalo,« je dejala odvetnica Francesca Satta. »V mislih ima samo eno stvar, in to je spolna zloraba majhnih otrok.«

Primer proti nekdanjemu kirurgu vključuje toliko žrtev, da običajna sodna dvorana ni dovolj velika. Odprli bodo prizidek, ki bo sprejel na stotine žrtev, odvetnikov, družinskih članov, novinarjev in javnosti, ki bodo spremljali proces v naslednjih štirih mesecih. Oškodovanci se bodo zbrali v predavalnici in si sojenje ogledali na velikem platnu.