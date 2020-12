Zdravnica (41), ki je delala z bolniki s covidom, si je vzela življenje

V noči na ponedeljek si je življenje vzela 41-letna zdravnica s klinike za infekcijske bolezni v Zagrebu, je za Index potrdila direktorica te klinike. Dodala je, da ne uradnega vzroka smrti ne vedo, in vse prosila, da so spoštljivi in ne trosijo neresničnih informacij. Zdravnico so našli mrtvo v njenem stanovanju.



Gre za zdravnico iz prve vrste tistih, ki so pomagali pacientom, okuženim s koronavirusom. »Ko delate v nenormalnih razmerah, ko se delovni čas previje v celotno življenje oziroma delo prevzame nadzor nad vašim življenjem, je pričakovati pojav sindroma izgorevanja na delu. In tudi to, da bo vse več zdravstvenih delavcev, vključno z zdravniki, ki obilice dela ne bodo mogli predelati na normalen način,« je za RTL dejala predsednica Združenja hrvaških zdravnikov Ivana Šmit.



Zato na Hrvaškem zdravnike pozivajo, da poiščejo strokovno psihološko pomoč, da se bodo lažje spoprijemali s tem pritiskom.