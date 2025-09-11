Zažgali so ženo nekdanjega premierja

Po ponedeljkovem izbruhu protestov in nasilja, v katerem je bilo ubitih 21 ljudi, je nepalski premier KP Sharma Oli včeraj odstopil s položaja. Dejal je, da želi s tem prispevati k rešitvi krize. Demonstracije pretežno mladih Nepalcev pa so se nadaljevale kljub vladni odpravi blokade družbenih omrežij, ki je bila povod za proteste.

KP Sharma Oli je v pismu predsedniku države zapisal, da odstopa; 73-letni politik je lani začel že četrti mandat, potem ko je njegova komunistična stranka oblikovala vladajočo koalicijo v pogosto nestabilnem parlamentu.

Zakon so vzeli v svoje roke. FOTO: Reuters

Vse odtlej je med ljudmi naraščalo nezadovoljstvo zaradi politične nestabilnosti, korupcije in počasnega gospodarskega razvoja v državi s približno 30 milijoni prebivalcev. Med najbolj nezadovoljnimi so mladi, ki jih je na ulice pahnila petkova odločitev vlade, da blokira dostop do 26 platform družbenih omrežij.

Plameni so se dvigali tudi iz hiše

Med 21 smrtnimi žrtvami nemirov je tudi žena nekdanjega nepalskega premierja Jhale Natha Khanala, ki je zgorela, ko so protestniki zažgali hišo. Napadli in poškodovali so domove še več drugih najvidnejših politikov, vključno s hišami premierja in nekdanjega premierja, ter sedeže političnih strank. Plameni so se dvigali tudi iz hiše in urada predsednika države Ramchandre Paudela. Na stotine ljudi je vdrlo v parlament v Katmanduju in zažgalo glavno stavbo.

Predsednik Paudel je pozval k narodni enotnosti in iskanju mirne rešitve krize. »Pozivam vse strani, naj bodo zadržane, naj ne dovolijo nadaljnje škode v državi in naj se udeležijo pogovorov.«