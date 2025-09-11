RAZJEZILI SO SE

Zažgali so ženo nekdanjega premierja

Nepalce razjezila odločitev vlade, da blokira družbena omrežja. Na stotine jih je vdrlo v parlament in zažgalo osrednjo stavbo.
Fotografija: Gorel je tudi nepalski parlament. FOTO: Afp
Odpri galerijo
Gorel je tudi nepalski parlament. FOTO: Afp

L. K.
11.09.2025 ob 07:22
L. K.
11.09.2025 ob 07:22

Poslušajte

Čas branja: 2:01 min.

Po ponedeljkovem izbruhu protestov in nasilja, v katerem je bilo ubitih 21 ljudi, je nepalski premier KP Sharma Oli včeraj odstopil s položaja. Dejal je, da želi s tem prispevati k rešitvi krize. Demonstracije pretežno mladih Nepalcev pa so se nadaljevale kljub vladni odpravi blokade družbenih omrežij, ki je bila povod za proteste.

KP Sharma Oli je v pismu predsedniku države zapisal, da odstopa; 73-letni politik je lani začel že četrti mandat, potem ko je njegova komunistična stranka oblikovala vladajočo koalicijo v pogosto nestabilnem parlamentu.

Zakon so vzeli v svoje roke. FOTO: Reuters
Zakon so vzeli v svoje roke. FOTO: Reuters

Vse odtlej je med ljudmi naraščalo nezadovoljstvo zaradi politične nestabilnosti, korupcije in počasnega gospodarskega razvoja v državi s približno 30 milijoni prebivalcev. Med najbolj nezadovoljnimi so mladi, ki jih je na ulice pahnila petkova odločitev vlade, da blokira dostop do 26 platform družbenih omrežij.

Plameni so se dvigali tudi iz hiše

Med 21 smrtnimi žrtvami nemirov je tudi žena nekdanjega nepalskega premierja Jhale Natha Khanala, ki je zgorela, ko so protestniki zažgali hišo. Napadli in poškodovali so domove še več drugih najvidnejših politikov, vključno s hišami premierja in nekdanjega premierja, ter sedeže političnih strank. Plameni so se dvigali tudi iz hiše in urada predsednika države Ramchandre Paudela. Na stotine ljudi je vdrlo v parlament v Katmanduju in zažgalo glavno stavbo.

Predsednik Paudel je pozval k narodni enotnosti in iskanju mirne rešitve krize. »Pozivam vse strani, naj bodo zadržane, naj ne dovolijo nadaljnje škode v državi in naj se udeležijo pogovorov.«

Plameni so se dvigali tudi iz hiše predsednika države Ramchandre Paudela.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

vlada napad nasilje protest družbena omrežja žena Nepal

Priporočamo

Nočna srhljivka v Ljubljani, v hiši našli mrtvo 46-letnico: to nam je razkrila policija
Po smrti 31-letnega aktivista in vplivneža završalo tudi v Sloveniji: Ubili so bodočega predsednika
Ste videli, kako je Dončić napičil sodnike? »Dobil sem tehnično napako, ker sem mu rekel 'alo'«
Premium
Obsojena učiteljica lahko dela naprej! Še vedno poučuje otroke na osnovni šoli

Predstavitvene informacije

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

V kuhinji se dogaja nekaj neverjetnega

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Komentarji:

Priporočamo

Nočna srhljivka v Ljubljani, v hiši našli mrtvo 46-letnico: to nam je razkrila policija
Po smrti 31-letnega aktivista in vplivneža završalo tudi v Sloveniji: Ubili so bodočega predsednika
Ste videli, kako je Dončić napičil sodnike? »Dobil sem tehnično napako, ker sem mu rekel 'alo'«
Premium
Obsojena učiteljica lahko dela naprej! Še vedno poučuje otroke na osnovni šoli

Izbrano za vas

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

V kuhinji se dogaja nekaj neverjetnega

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Predstavitvene informacije

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

V kuhinji se dogaja nekaj neverjetnega

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.