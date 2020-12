Zažgal hišo in ubil tri policiste

48

V noči na sredo se je v vasici v bližini Lyona dogajala prava drama. Oborožen moški je grozil ženi, s katero sta bila ravno sredi sodne bitke za skrbništvo nad otrokom, a je prestrašeni ženski uspelo pobegniti na streho in poklicati policiste. Ko so ti prispeli na kraj dogodka, pa se je pekel šele začel. »Na strehi so opazili žensko, ki je vpila na pomoč, in ko sta se dva policista približala hiši, je moški začel streljati. Enega je ubil na kraju samem, drugega je zadel v stegno in reševalci so ga odpeljali v bolnišnico, kjer pa je izgubil bitko za življenje. Pred hišo so prišle okrepitve, takrat pa je moški hišo zažgal. Ženski je uspelo pobegniti, odjeknilo je še več strelov in napadalec je ubil še enega policista in enega ranil,« je nočne dogodke včeraj opisal francoski notranji ministerStrelec, pozneje se je izkazalo, da gre za nekdanjega vojaka, je skočil v avto in pobegnil, policisti so se pognali za njim, na ceste postavili blokade, a so ga našli šele po slabih devetih urah. Sodil si je sam.Francija se je včeraj, ko so izvedeli za nočne dogodke, zavila v črnino, svojcem ubitih policistov so sožalje izrekli tako predsednikkot notranji minister in premier, ki je na twitterju zapisal: »Trije policisti so bili ubiti, ko so se odzvali na klic na pomoč. Vseh nas se je tragedija močno dotaknila in sočustvujem z bolečino njihovih bližnjih, njihovih sodelavcev ter jim zagotavljam svojo popolno podporo na vseh področjih, kjer bi jo potrebovali.« Najmlajši od policistov, ki so izgubili življenje,, je imel komaj 21 let,45,pa 37.