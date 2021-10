Zastrašujoči prizori iz Brazilije: v ogromnem oblaku peska umrlo šest ljudi

Najmanj šest ljudi je izgubilo življenje v Braziliji med hudim peščenim viharjem, ki se je v zadnjih dneh pojavil v tej državi. Ta vremenski pojav je letos še stopnjevala huda suša, ki pesti Brazilijo.Posnetki tega pojava pa puščajo ljudi odprtih ust. V nekaj minutah se namreč oblak oranžnega prahu pojavi na obzorju in pogoltne celoten kraj.Nevihta s sunki vetra do 100 km/h je v Sao Paulu in Minas Geraisu povzročala škodo na stanovanjskih objektih ter podirala stebre za električno napeljavo. Šest ljudi je med nevihto umrlo, nekateri pod padajočimi drevesi, med rušenjem hiše in požarom.Kot poročajo tuji mediji, takšne vremenske neprilike niso novost, so pa letos veliko močnejše in imajo večjo razdiralno moč. Gre za posledice dolgotrajne suše, visokih temperatur in nizke vlage. Letošnja suša v Braziliji je najhujša v zadnjih 91 letih.