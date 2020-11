Zaspala s cigareto in ubila štiri otroke (VIDEO)

Požar, v katerem so umrli štirje otroci iz angleškega Stafforda, je najverjetneje povzročila odvržena cigareta.(8),(6),(4) in(3) so umrli v hiši februarja 2019. Po besedah mrliškega oglednika so se otroci zadušili z dimom, piše BBC. S staffordske policije so sporočili, da zoper dve osebi, ki so ju aretirali, ne bodo več ukrepali.Mati otrokin njen partnersta pobegnila pred požarom z najmlajšim otrokom. Skočili so skozi okno v prvem nadstropju hiše.Mrliški oglednik meni, da trditve staršev, ki pravijo, da je vzrok požara grelnik, niso resnične. Kot kažejo preiskave, je do požara prišlo v spalnici staršev, kjer je goreča cigareta padla na posteljnino in začela tleti. Preiskava je tudi potrdila, da so v centru za socialno delo staršema že večkrat svetovali, naj nehata kaditi v hiši, a tega nista upoštevala. Unittova je na zaslišanju povedala, da jo še vedno preganjajo nočne more in da trpi zaradi posttravmatskega sindroma. Hišo, v kateri so umrli otroci, so zrušili.Vodja gasilske intervencije je v preiskavi dejal, da sta bila starša huda kadilca, očitno pa tudi hudo malomarna. Samo pod kuhinjsko okensko polico zunaj so našli več kot 100 cigaretnih ogorkov, nešteto pa jih je bilo tudi v sami hiši ...