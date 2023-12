Zaradi umora štirih otrok presedela 20 let nedolžna v zaporu. To se je zgodilo malčkom

Ženska, ki je bila nekoč opisana kot »najslabša mati Avstralije«, je bila razveljavljena obsodba zaradi umora svojih štirih otrok.

Vrhovno sodišče Novega Južnega Walesa je v četrtek odločilo, da dokazi, prvotno uporabljeni za določitev zaporne kazni Kathleen Folbigg »niso zanesljivi«.

Leta 2003 je bila obsojena na 40 let zapora zaradi umorov otrok. FOTO: Stringer Via Reuters

56-letno Katlin je državna vlada junija pomilostila in izpustila, potem ko je preživela 20 let v zaporu. Folbigova je takšne novice vesela, a je dejala, da so bili dokazi o njeni nedolžnosti desetletja »zanemarjeni in zanikani«.

»Sistem je raje krivil mene, kot da bi sprejel, da otroci včasih lahko umrejo nenadoma in nepričakovano,« je dejala pred sodiščem v četrtek. Primer Folbig je bil opisan kot ena največjih sodnih zmot v Avstraliji.

Smrt njenih štirih malih otrok

Šlo je za smrt njenih štirih malih otrok Caleba, Patricka, Sarah in Laure - vsak od njih je nenadoma umrl med letoma 1989 in 1999, starih od 19 dni do 18 mesecev. Tožilci na njenem sojenju so trdili, da jih je zadušila. Primer se je opiral na posredne dokaze, z uporabo njenih dnevnikov, ki jih psihologi ali psihiatri niso nikoli pregledali, da bi jo prikazali kot nestabilno mamo, nagnjeno k besu.

Leta 2003 je bila obsojena na 40 let zapora zaradi umorov otrok. Kasneje so ji po pritožbi kazen znižali na 30 let. V začetku tega leta se je velika preiskava njenega primera zaključila in potrdila, da obstaja utemeljen dvom o njeni krivdi zaradi znanstvenih ugotovitev, da bi njeni otroci lahko umrli naravne smrti zaradi neverjetno redkih genskih mutacij.

Njena odvetniška ekipa je potrdila, da bo zdaj zahtevala odškodnino v njenem imenu, ni pa povedala, koliko. Primer je pritegnil svetovno pozornost in povzročil obtožbe, da se avstralski pravni sistem počasi odziva na napredek znanosti.

»Hvaležna sem, da sta mi sodobna znanost in genetika dali odgovore na to, kako so umrli moji otroci,« je dejala Kathleen.

»Vendar smo tudi leta 1999 imeli pravne odgovore, da bi dokazali mojo nedolžnost,« je dodala. »Tožilci so moje besede vzeli iz konteksta in jih obrnili proti meni ... Upam, da nikomur drugemu ne bo treba nikoli trpeti tega, kar sem prestala, poroča mondo.rs.«