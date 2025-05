Zaradi tihotapljenja žuželk najstnika čaka leto zapora ali 6800 evrov globe

Kenijsko sodišče je obsodilo štiri osebe – dva belgijska državljana, Vietnamca in Kenijca – zaradi nezakonitega poskusa tihotapljenja tisočev zaščitenih afriških mravelj. Po priznanju krivde so jim izrekli enoletno zaporno kazen ali alternativno denarno kazen v višini okoli 6800 evrov, tujci pa bodo morali po prestani kazni ali plačilu globe zapustiti državo.

Aretacije so bile opravljene prejšnji mesec, ko so oblasti pri osumljencih našle več kot 5000 velikih rdečih mravelj, zapakiranih v več kot 2000 epruvet, napolnjenih z vato, kar omogoča dolgo preživetje žuželk. Najdba je vključevala tudi 300 dodatnih primerkov v stanovanjih soobtoženih.

Čaka ju kazen. FOTO: Monicah Mwangi Reuters

Najstnika iz Belgije, 19-letna Lornoy David in Sepp Lodewijckx, sta v Kenijo pripotovala s turističnim vizumom. Na sodišču sta pojasnila, da gre za njun hobi, pri čemer je David priznal nakup 2500 mravelj za 177 evrov. Vendar je sodnica Njeri Thuku jasno zavrnila razlago, da gre za nenevaren interes, saj so imeli v posesti na tisoče redkih žuželk: »5000 mravelj ne moremo več označiti za hobi,« je dejala in dodala, da mora sodišče ščititi vsa živa bitja – velika in majhna.

Sodišče je 23-letnega Vietnamca Duha Hunga Nguyena opisalo kot kurirja, ki naj bi v Kenijo prišel izključno z namenom zbiranja mravelj. 26-letni Kenijec Dennis Ng’ang’a naj bi po mnenju sodišča deloval kot lokalni posrednik.

Kenijska služba za divje živali (KWS) je odločitev sodišča pozdravila kot dokaz ničelne tolerance do trgovine s prostoživečimi vrstami in opozorila, da bi odstranjevanje mravelj iz naravnega okolja lahko resno ogrozilo zdravje tal in biotsko raznovrstnost. Vrste velikih afriških mravelj so namreč v Keniji zaščitene z mednarodnimi konvencijami in njihova trgovina je strogo regulirana.