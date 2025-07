Zaradi Smrkcev zapustila hčerko in dvoletnico zaprla v razbeljen avtomobil

Le kaj je konec minulega tedna rojilo po glavi 18-letni Tripuri Merriex iz ameriške zvezne države Florida, da je v mestu Lake City svojo dve leti staro hčerko zaprla v razbeljen avtomobil?

To se v zadnjih dneh zagotovo sprašuje marsikateri Američan.

Tripuro Merriex so policisti takoj aretirali. FOTO: Policija Lake City

Še posebno zato, ker je Merriexova življenje svoje hčerke ogrozila zaradi najnovejšega animiranega filma Smrkci.

Deklica je v avtu, ki je stal na soncu pri 35 stopinjah Celzija, doživljala prave muke in je močno jokala. K sreči so to še pravočasno opazili mimoidoči in takoj poklicali policijo.

Ti so vdrli skozi okno cadillaca in rešili nesrečno deklico. Ko se je Mirriexova vrnila iz kina, se je, tako lokalna policija, obnašala »zelo nonšalantno« in se pretvarjala, »kot da ne gre za veliko stvar«. Trdila je, da je enostavno pozabila na deklico v avtu.

Policisti so jo aretirali

A policijska preiskava je razkrila, da je celotna zgodba še bolj bizarna. Osemnajstletnica se je pred tem s hčerko, mlajšim bratom in sestro že odpravila v kino gledat Smrkce. A ker se je deklica začela med filmom jokati, tega pa sama ni mogla prenašati, jo je odpeljala iz kina in jo, kot že rečeno, zaprla v avtomobil. Po poročanju medijev je, medtem ko je ostala v klimatiziranem kinu, da bi Smrkce še naprej lahko nemoteno gledala, bratu in sestri naročila, naj gresta preverit dekličino stanje. Med predvajanjem filma je to tudi sama večkrat storila.

Ima zgodovino zelo neracionalnega odločanja, ko je šlo za spopadanje z jokom njene hčerke.

V miru je želela gledati priljubljene animirane junake.

Policisti so Merriexovo aretirali in jo obtožili kaznivega dejanja zanemarjanja otroka. Njena hčerka si je na srečo že opomogla. Mož 18-letnice je, kot piše v poročilu o aretaciji, zatrdil, da ima Merriexova »zgodovino zelo neracionalnega odločanja, ko je šlo za soočanje z jokom njene hčerke«. Obtožil jo je, da se pri skrbi za otroka bori s »potrpežljivostjo« in da ima »negativne reakcije na stres, povezan s starševstvom«.

V Združenih državah Amerike je po podatkih Nacionalnega varnostnega sveta letos umrlo najmanj 15 otrok, potem ko so jih pustili v vročih avtomobilih. Vsako leto zaradi vročinske kapi v vozilih umre povprečno 37 otrok, mlajših od 15 let.