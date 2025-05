Zaradi smradu v objektu poklicali policijo, odkritje grozljivo: »Umrla sta v najhujših mukah«

Potem ko so v stavbi v Novem Beogradu zaznali neprijeten vonj, so se sosedje odločili poklicati policijo. Odkritje je bilo grozljivo: par so našli mrtev v stanovanju, trupli pa sta bila v fazi razpadanja.

»Umrla sta v najhujših mukah«

»Ženska je bila hudo bolna in zanjo je skrbel mož. Skoraj ju nismo videli. Soseda, ki živi v stanovanju pod njima, je poklicala policijo, ker je zavohala neprijeten vonj. Stanovanje so odprli v navzočnosti dveh prič. Bila sta skoraj neprepoznavna, umrla sta v najhujših mukah,« je za Telegraf.rs povedal sosed.

Po nalogu tožilstva so trupla prepeljali na Inštitut za sodno medicino. Prvi rezultati preiskave kažejo, da je par umrl naravne smrti.