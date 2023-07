Zaradi Slovenca Hrvati skočili na noge: Takšne turiste je treba prepovedati!

Spletni portal Kult Plave Kamenice poroča o neljubem dogodku, ki se je pretekli četrtek zgodil na edini cesti, ki povezuje Volosko in Opatijo. Zakrivil ga je voznik audija, na katerem je bila nameščena goriška registrska tablica. Kot so zapisali, je voznik blokiral vhod in izhod iz gastronomskega središča Opatijske riviere. Svoje vozilo je parkiral na pločniku ob cestišču, s čimer je oviral prehod na omenjeno cesto, poroča omenjena spletna stran. Mimogrede: članek so opremili z naslovom Turisti, ki jih je treba prepovedati, voznika audija pa označili za alkoholiziranega idiota, ki da se je uvrstil med najhujše turiste te sezone.

Zaradi napačnega parkiranja je promet zastal za dlje časa, nastala je tudi dolga kolona. Voznik omenjenega vozila naj bi bil tudi pod vplivom alkohola in naj ne bi želel sodelovati pri policijski preiskavi. Kot pravi omenjena spletna stran, je, namesto da bi sodeloval z možmi v modrem, telefoniral.

O tem, kakšna kazen ga je doletela, spletna stran ne poroča. Zagotovo pa si bo dogodek zapomnil in upamo, da bo v prihodnje bolj pazljiv pri parkiranju.

