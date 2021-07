Zaradi pretepa policija na Pagu aretirala dva Slovenca

Hrvaški policisti so kazensko ovadili 20-letna slovenska državljana in ju pridržali v prostorih policijske postaje na Pagu, so sporočili iz policijske uprave s sedežem v Zadru. Osumljena sta, da sta v soboto zjutraj na plaži v občini Kolan napadla dva 22-letnika in ju pri tem huje poškodovala, je na spletni strani objavila zadrska policijska uprava.



Pretep se je zgodil v bližini plaže Zrće. Eden od pretepenih ima zlomljen nos, je na svoji spletni strani poročal Večernji list.

