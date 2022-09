Zaradi posilstva deklice prijete 4 osebe!

Ekrema Redžepija (26), njegovega brata in še dva moška, ​​osumljena posilstva dekleta, so odpeljali na policijo. Kosovska policija je v Prištini pridržala skupno štiri osebe, osumljene posilstva mladoletnice, petega pa so identificirali in ga iščejo, poroča Mondo po Gazeta Ekspres.

»Osumljeni za posilstvo mladoletnice je Ekrem Redžepi (26), njegov brat in druga dva pridržana pa sta mladoletna. Pri petem so opravili hišno preiskavo in ga niso našli, zato ga še iščejo,« so sporočili policisti.

Po poročanju naj bi bil Redžepi policiji že znan zaradi podobnih kaznivih dejanj in tudi zaradi drugih kaznivih dejanj, na naroku v priporu pa se je branil z molkom. Sodišče je bratoma v ponedeljek izreklo enomesečni pripor.

Mladoletnica, ki jo je v Prištini posililo pet moških, je 11-letna deklica, so povedali viri iz urada temeljnega tožilstva v Prištini. Primer se je zgodil v soboto zvečer, po podatkih pa naj bi 11-letno deklico posilili v času od 17.30 do 00.30. Po prijavi posilstva policiji so žrtev odpeljali v varno hišo.

Preiskava še poteka.