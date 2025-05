Zaradi polnilca sredi noči izbruhnil požar: najstnik preživel, dva psa poginila

V zgodnjih jutranjih urah je mirno beograjsko stanovanjsko četrt Dušanovac pretresel požar, ki je v celoti uničil hišo. Požar, ki je izbruhnil okoli 3.29 zjutraj, je izbruhnil v dnevni sobi, kjer je spal 18-letni M.J., ki je bil v požaru tudi poškodovan, poroča Kurir. Njegov stric Milan J. je za medije pretreseno opisal dramatične trenutke reševanja, izgubo doma in smrt dveh hišnih ljubljenčkov.

Požar, ki naj bi ga povzročil mobilni polnilec, je v nekaj minutah uničil skoraj vse. Kot je povedal Milan se je požar začel v sobi, kjer je M.J. spal skupaj z dvema majhnima psoma – maltežanom in špicem. »Dim nas je zbudil. Najprej sem ven odnesel mamo iz druge sobe, brat pa je skozi okno rešil svojega sina,« opisuje Milan.

Vzrok požara naj bi bil mobilni telefon, priključen na polnilec in odložen tik ob postelji. »Nečak je dobil opekline po rokah in nogah. Povedal nam je, da je zaspal in nato začutil toploto na nogah. Ko je odprl oči, je že vse gorelo,« dodaja.

Dva psa umrla, stanovanje popolnoma uničeno

Stanovanje, veliko okoli 60 kvadratnih metrov, je v požaru doživelo popolno razdejanje. »Stanovanje smo pred kratkim prenovili. Zgorelo je vse – pohištvo, oblačila v omarah ... Dva psa sta se zadušila. Bežala sta pred dimom in poginila v drugi sobi,« pove Milan.

Na kraj dogodka so hitro prispeli gasilci in več ur gasili požar. Poškodovanega mladeniča so reševalci odpeljali na zdravljenje. »Zgorelo je vse. A hvaležni smo, da je M.J. preživel. Samo nekaj sekund je manjkalo do tragedije,« sklene Milan.