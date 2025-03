Zaradi maščevanja letovišča v priporu, Američana sta osumljena goljufije

Načrtovane spomladanske počitnice v mehiškem mestu Cancun so se za ameriški zakonski par spremenile v pravo nočno moro. Christy in Paul Akeo sta 4. marca iz Združenih držav Amerike (ZDA) priletela na letališče omenjenega letoviškega mesta.

Tako kot vsi drugi potniki sta obmejnim policistom pokazala potna lista, a sta bila kmalu zatem aretirana ter strpana v enega od najbolj varovanih mehiških priporov brez možnosti plačila varščine. Američana sta osumljena storitve kaznivega dejanja goljufije.

Spomladanske počitnice v Cancunu so se spremenile v nočno moro. FOTO: Iren_key/Getty Images

Christyjina hči Lindsey Hull je na Facebooku sporočila, da sta bila njena mati in očim aretirana iz »maščevanja« s strani podjetja, ki ima v lasti luksuzna letovišča v Mehiki in na Jamajki. Šlo je za spor glede plačila stroškov v višini 117.000 ameriških dolarjev (108.454 evrov), ki jima jih je naložilo to podjetje. Spor je trajal več mesecev oziroma vse do takrat, dokler nista dosegla vračila tega denarja.

Zahtevali tudi njuno opravičilo

Christy in Paul sta se od takrat še večkrat vrnila v Cancun, a težav na meji nista imela vse do 4. marca. Hullova je zapisala, da sta v priporu pristala zaradi »korupcije, izsiljevanja in maščevanja« omenjenega podjetja. Hkrati trdi, da podjetje »zahteva« 250.000 dolarjev (231.739 evrov) in da podpišeta pogodbo o nerazkritju podatkov, »ki niti ne zagotavlja njune izpustitve«.

4. marca sta pristala za zapahi.

Zahtevali so tudi njuno opravičilo. Odvetnik John Manly, ki je zakonca zastopal v sporu proti omenjenemu podjetju, je dejal, da je bil primer zaključen in da sta postala »talca«. »Da ne bo pomote, to, kar počnejo, je, da imajo Američana za talca, ker hočejo, da jim plačata,« je Manly povedal za CBS News.

Par se je zaradi obtožb že pojavil pred sodiščem v Mehiki. Manly je pojasnil, da je mehiško sodišče podjetju odobrilo dodatnih šest mesecev za zbiranje dokazov. Sodnik je tudi zavrnil zahtevo ameriškega para za hišni pripor in jima odredil, da do takrat ostaneta v zaporu.