Zaradi ležalnikov na plaži prišlo do streljanja, umrle so štiri osebe

S severa Albanije prihaja tragična vest. Na plaži Velipoje so malo po polnoči v streljanju umrle štiri osebe, dve pa sta bili ranjeni. Razlog za tragedijo so menda ležalniki.



Kujtim Ferracaku, lastnik restavracije Fantazia, se je popoldne sprl z družino Gocaj, lastniki hotela v Velipoji, poroča portal 24ur. Prišlo je tudi do fizičnega obračunavanja, razlog zanj pa so bili ležalniki na plaži v bližini restavracije. Konflikt se je čez dan samo stopnjeval, vrelišče pa dosegel po polnoči, ko je prišlo do strelskega obračuna.



V streljanju so umrli lastnik restavracije, dva člana družine Gocaj in uslužbenec hotela. Kujtimov brat in še ena mladoletna oseba pa sta hudo ranjena. Reševalne enote so ju prepeljale v bolnišnico v Tirani. Žrtve so stare od 17 do 59 let.





