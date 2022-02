Zaradi hudih opeklin umrl dveletnik

V Nišu so danes pokopali komaj dveletnega G. S., ki je konec januarja umrl zaradi hudih opeklin na koži. Menda se je opekel pod prho, vendar preiskava o dogodku še poteka. Opekline sicer ne bi bile usodne, če bi mati zanj pravočasno poiskala zdravniško pomoč. Tako pa mu je hude opekline zdravila le s kremo in povijanjem v gazo. Da je nekaj narobe, je ugotovila ponoči, ko je opazila, da sin ne diha. Takrat je poklicala na pomoč reševalce, toda bilo je prepozno.

Materina zgodba vzbuja dvom

Mati je policiji povedala, da je v trenutku nesreče sama hranila dojenčka, dečkova babica pa je oblačila starejšo hčer. Deček naj bi šel v kopalnico in se slekel, nato pa stopil pod vročo prho. Predrag Kovačević, direktor klinike za plastično in rekonstruktivno kirurgijo v Nišu, je za Blic povedal, da bi moral za tako hude opekline pod vodo stati 10 do 15 sekund.

»Vrela voda lahko hitro povzroči smrtno nevarne opeklin za otroke. Njihova koža je zelo tanka in občutljiva, zato lahko pride do velikih komplikacij. Če je opečene več kot 15 odstotkov kože, mora otrok nemudoma v bolnišnico na zdravljenje, da se tudi prepreči stanje šoka, zaradi katerega lahko prav tako umre.«

Dečkova mati je trenutno v priporu, osumljena je treh kaznivih dejanj: zanemarjanja in zlorabe mladoletne osebe, opustitve pomoči in kršitve družinskih obveznosti. Pogreba se tako ni udeležila, prav tako ne babica, niti oče, ki je sicer v zaporu zaradi drugega kaznivega dejanja.