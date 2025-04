Zaradi hude eksplozije mrtvih več kot 40 ljudi, poškodovanih več kot tisoč

Sobotna eksplozija v pristanišču Šahid Radžai na jugu Irana je zahtevala več kot 40 smrtnih žrtev, več kot tisoč ljudi je poškodovanih, je danes poročala iranska državna televizija. Žrtev bo verjetno še več, saj so nekateri poškodovani v kritičnem stanju. Med ranjenimi jih je 280 hudo poškodovanih, več kot 120 so jih morali operirati.

Preiskava vzroka eksplozije, ki jo je bilo slišati 50 kilometrov daleč, še poteka. Po nekaterih navedbah bi lahko eksplodiral natrijev perklorat, ki je glavna sestavina trdega goriva za rakete.

Iransko ministrstvo za obrambo je sicer danes zatrdilo, da v delu pristanišča, kjer je odjeknila eksplozija, takrat ni bilo nobenega tovora z gorivom za vojsko oziroma za vojaško uporabo.

Območje obiskal iranski predsednik

Območje je danes obiskal tudi iranski predsednik Masud Pezeškian. Po njegovem obisku je iranski vrhovni voditelj ajatola Ali Hamenej odredil temeljito preiskavo vzrokov eksplozije. Varnostni in pravosodni uradniki so dolžni zadevo temeljito preiskati, odkriti vsako malomarnost ali namero ter ukrepati v skladu s predpisi, je sporočil Hamenej prek iranske državne televizije.

Eksplozija je odjeknila v največjem iranskem trgovskem pristanišču blizu mesta Bandar Abas. Pristanišče Šahid Radžai v Hormuški ožini je središče prometa s kontejnerji, so pa tam tudi naftni tankerji in infrastruktura za naftne proizvode. Ta naj ne bi bila poškodovana.

Oblasti so danes v Bandar Abasu z okoli 650.000 prebivalci zaradi dima, ki se še vedno dviga, zaprle šole, v uradih ne delajo. Ljudi so pozvali, naj do nadaljnjega ostanejo v zaprtih prostorih. Pozvale so tudi k darovanju krvi za ranjene.