Zanemarjena, podhranjena in nema: deklico (6) starši vse življenje imeli v ujetništvu

Brazilska policija je rešila šestletno deklico, ki je bila vse življenje zaprta v temni, umazani sobi. Deklico so staršem odvzeli, potem ko so policisti prejeli anonimni namig. Deklica ni nikoli hodila v šolo, ni bila cepljena in ni mogla govoriti, zaradi česar so jo oblasti rešile iz družinskega doma v mestu Sorocaba v zvezni državi Sao Paulo, je navedel Daily Mail.

O stanju, v katerem so našli šestletnico, je uradnica za zaščito otrok Ligia Guerra povedala: »Deklica je bila zelo letargična in jo je vse zaslepilo.« Dodala je, da so bili lasje deklice »prepleteni« in da je bila videti, »kot da se še nikoli ni umila«. Po Guerrinih besedah ​​deklica tistega dne ni jedla ničesar, policija pa je potrdila, da je jedla le tekočo hrano. Prav tako naj bi se s policisti in svetovalci sporazumevala z nenavadnimi zvoki.

Mati ni pokazala nobenega kesanja

Potem ko so jo odvzeli staršem, so šestletnico odpeljali v bolnišnico na zdravniški pregled in jo nato namestili v otroški dom, poroča Daily Mail.

Njena starša sta bila aretirana in obtožena nezakonitega pridržanja ter sta v policijskem priporu. Po besedah ​​policijske načelnice Renate Zanin »mati ne more dojeti resnosti situacije«. Povedala je tudi, da mati med zaslišanjem ni pokazala nobenega kesanja.