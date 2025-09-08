DOMAČI ZAPOR

Zanemarjena, podhranjena in nema: deklico (6) starši vse življenje imeli v ujetništvu

Aretirana mama deklice ni kazala nobenih znakov kesanja.
Fotografija: FOTO: Zaslonski posnetek omrežje X
Odpri galerijo
FOTO: Zaslonski posnetek omrežje X

M. U.
08.09.2025 ob 19:15
08.09.2025 ob 19:15
M. U.
08.09.2025 ob 19:15
08.09.2025 ob 19:15

Brazilska policija je rešila šestletno deklico, ki je bila vse življenje zaprta v temni, umazani sobi. Deklico so staršem odvzeli, potem ko so policisti prejeli anonimni namig. Deklica ni nikoli hodila v šolo, ni bila cepljena in ni mogla govoriti, zaradi česar so jo oblasti rešile iz družinskega doma v mestu Sorocaba v zvezni državi Sao Paulo, je navedel Daily Mail. 

O stanju, v katerem so našli šestletnico, je uradnica za zaščito otrok Ligia Guerra povedala: »Deklica je bila zelo letargična in jo je vse zaslepilo.« Dodala je, da so bili lasje deklice »prepleteni« in da je bila videti, »kot da se še nikoli ni umila«. Po Guerrinih besedah ​​deklica tistega dne ni jedla ničesar, policija pa je potrdila, da je jedla le tekočo hrano. Prav tako naj bi se s policisti in svetovalci sporazumevala z nenavadnimi zvoki.

Mati ni pokazala nobenega kesanja

Potem ko so jo odvzeli staršem, so šestletnico odpeljali v bolnišnico na zdravniški pregled in jo nato namestili v otroški dom, poroča Daily Mail.

Njena starša sta bila aretirana in obtožena nezakonitega pridržanja ter sta v policijskem priporu. Po besedah ​​policijske načelnice Renate Zanin »mati ne more dojeti resnosti situacije«. Povedala je tudi, da mati med zaslišanjem ni pokazala nobenega kesanja.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

deklica zloraba policija družinsko nasilje ujetništvo

Priporočamo

Bralka opozarja na nevarnost v Ljubljani: »Ali bomo čakali, da komu pade na glavo?« (FOTO)
Umrl je nekdanji vidni slovenski politik
Zanemarjena, podhranjena in nema: deklico (6) starši vse življenje imeli v ujetništvu
Janšev kolega Orban napovedal katastrofično prihodnost! »Razpada pred našimi očmi«

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Vsaka dnevna soba ima prostor za ta ultimativni kos

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

 
Promo

Hitrejša pot do kapitala: zakaj podjetja vse pogosteje izberejo zasebni dolg

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

Komentarji:

Priporočamo

Bralka opozarja na nevarnost v Ljubljani: »Ali bomo čakali, da komu pade na glavo?« (FOTO)
Umrl je nekdanji vidni slovenski politik
Zanemarjena, podhranjena in nema: deklico (6) starši vse življenje imeli v ujetništvu
Janšev kolega Orban napovedal katastrofično prihodnost! »Razpada pred našimi očmi«

Izbrano za vas

 
Promo

Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

 
Promo

Hitrejša pot do kapitala: zakaj podjetja vse pogosteje izberejo zasebni dolg

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Vsaka dnevna soba ima prostor za ta ultimativni kos

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

 
Promo

Hitrejša pot do kapitala: zakaj podjetja vse pogosteje izberejo zasebni dolg

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.