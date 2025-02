Zamaskirani huligani po tekmi napadli vlak z nasprotniki

Navijači Udineseja so po sobotni tekmi državnega prvenstva proti Venezii napadli vlak, ki je prevažal navijače in druge nogometne privržence iz Benetk. V spopadu je bilo 11 ljudi ranjenih in osem aretiranih. Udinese, za katerega igrajo tudi Slovenci, Sandi Lovrić, Jaka Bijol in David Pejičić, je zmagal s 3:2.

Približno 50 zamaskiranih huliganov s palicami in drugimi pretepaškimi rekviziti je v bližini postaje Basiliano blizu Vidma stopilo na tirnice, prižgalo dimne bombe in zaustavilo vlak, na katerem je bilo približno 300 ljudi iz Benetk. Po metanju kamenja in po tem, ko so se Benečani spustili na peron, se je vnel pretep, v katerem je bilo poškodovanih 11 ljudi, med njimi dva težje, a nista v smrtni nevarnosti.

Videmska policija medijem sicer še ni ponudila nobenih podrobnosti incidenta. Znano je, da je posredovala tudi s helikopterjem in spopad hitro končala.

Tekma je bila označena kot visoko tvegana, in sicer zaradi izbruha nasilja, ko sta se ekipi srečali v Benetkah 30. oktobra. Takrat so navijače Udineseja napadli Benečani.