Žalostna novica v jutranjem programu: izgubili so 42-letno voditeljico

Avstralska televizijska voditeljica Erin Jayne Plummer je umrla v starosti 42 let. Med drugim je vodila pogovorno oddajo Studio 10. Kolegi pravijo, da je bila čudovita od znotraj in zunaj. Zapustila je moža in tri hčere.

Erinina kolegica na Channel 10 Sarah Harris je potrdila njeno smrt: »Danes zjutraj imamo zelo žalostno novico. Studio 10 je izgubil kar nekaj sijaja, saj je nenadoma umrla naša prijateljica in voditeljica oglaševanja Erin Jayne. Dve desetletji je bila na televiziji, velikokrat pa nam je polepšala jutra s svojo živahno osebnostjo in nasmehom.«