Žalosti ni konca, v Kočanih ugasnilo tudi življenje košarkarja: »Ahhh, ahhh naš Petar« (FOTO)

V tragediji v diskoteki v Kočanih je po zdajšnjih podatkih umrlo 59 ljudi, več kot 150 pa je poškodovanih. Med smrtnimi žrtvami hude nesreče je tudi mladi košarkar Petar Ivanovski. O njegovi smrti je pisal klub KK Basket Dino Delikatesa, za katerega je igral. Ni pa edini športnik, ki je umrl v tej nesreči, kot smo že poročali, je v njej umrl tudi nogometaš, pa tudi več glasbenikov.

Klub je po smrti Ivanovskega napisal ganljivo sporočilo: »Ahhh, Ahhh naš Petar. Z veliko žalostjo smo sprejeli novico, da je naš soigralec Petar Ivanovski ena od žrtev sinočnje tragedije. Bil je velik človek z velikim srcem, bil je velik borec in bil je MVP turnirja M-14. Svojo kariero je začel v mladosti, v klubu je osvojil številne trofeje in zmage. Žalost je ogromna, sožalje družini,« so zapisali v svoji objavi.

Nemiri v Kočanih

V Kočanih je sicer danes še vedno napeto. Po poročanju hrvaškega portala index.hr, ki se sklicuje na lokalne medije, so protestniki uničili del občinske zgradbe, poleg tega pa tudi kavarno, ki je domnevno v lastništvu lastnika diskoteke.