ODŠEL V 95. LETU

Žalost v svetu košarke: umrl legendarni član zlate generacije

Za seboj je pustil ženo, tri otroke, šest vnukov in štiri pravnuke.
Fotografija: Simbolična fotografija. FOTO: Getty Images/istockphoto
Simbolična fotografija. FOTO: Getty Images/istockphoto

N. P.
07.08.2025 ob 13:27
N. P.
07.08.2025 ob 13:27

Čas branja: 1:58 min.

V 95. letu starosti je preminil Đorđe Andrijašević, legendarni košarkar in trener Crvene zvezde, ki je pomembno zaznamoval zgodovino tega beograjskega kluba.

Andrijašević je bil član prve zlate generacije Crvene zvezde, v dresu katere je med letoma 1950 in 1961 odigral 111 tekem in dosegel 696 točk. Igral je na položaju branilca in slovel po izjemni obrambi, natančnem metu ter popolni predanosti športu.

Rodil se je 5. maja 1931 v Kraljevini Jugoslaviji. S košarko se je začel ukvarjati na Malem Kalemegdanu, pod vodstvom Milana Muse Bjegojevića. Že kot mladinec je z Zvezdo osvojil naslov državnih prvakov, nato pa je pri 19 letih debitiral v članski ekipi. Leta 1961 je na večnem derbiju proti Partizanu odigral svojo zadnjo tekmo.

Vzporedno s športno kariero je končal študij ekonomije, nato pa tudi doktoriral. Po končani karieri se je posvetil trenerskemu delu in s Crveno zvezdo kot trener osvojil zgodovinski prvi pokal Jugoslavije leta 1971 v Ljubljani. Na klopi Zvezde je vodil 27 tekem, zabeležil 20 zmag in 7 porazov.

Svojo trenersko pot je nadaljeval v Franciji, kjer je med drugim osvojil dva pokala s tamkajšnjimi klubi. V klubu Kaen je deloval v dveh mandatih, vodil pa je tudi Olimpique Antibes.

Đorđe Andrijašević je umrl 6. avgusta 2025. Za seboj je pustil ženo, tri otroke, šest vnukov in štiri pravnuke. Do zadnjega dne je ostal zvest Crveni zvezdi in velja za enega največjih v njeni bogati zgodovini.

