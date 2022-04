Zdravniki so lahko le potrdili možgansko smrt dojenčka

O hudi tragediji poročajo iz Hrvaške. V zagrebškem kliničnem centru je umrl dvomesečni dojenček, ki so ga na zdravljenje pripeljali s hudimi poškodbami glave. Zdravniki so danes lahko le potrdili možgansko smrt malčka, truplo pa so poslali na obdukcijo. Kot poročajo hrvaški mediji, je bil dojenček ves čas priključen na respirator, a na žalost so bile poškodbe prehude.

Policija je takoj po prihodu otroka v bolnišnico začela preiskavo, nato pa sporočila, da poškodbe niso bile posledica kaznivega dejanja.