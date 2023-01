Žalost do neba: v nekaj urah Milanka izgubila oba sinova

Nezaslišana tragedija je doletela srbsko družino Maksimović iz Lipničkega Šora v občini Loznica na zahodu države. Najprej je iz Slovenije prišla pretresljiva vest, da je med nogometno tekmo gluhonemih umrl 47-letni Milan, nekaj ur pozneje pa se je od žalosti ustavilo srce dve leti starejšemu bratu Milisavu.

Zgodaj ostala brez očeta

Milana je med tekmo nenadoma obšla huda slabost, da je obležal, očetu dveh otrok ni bilo več pomoči, se je izkazalo. Novica je hitro romala čez meje in dosegla pokojnikovo družino v naselju, ki ima slabih 3000 prebivalcev: šokirana se je sesedla Milanova mati Milanka, ki jo je takoj hitel tolažit prvorojenec Milisav. A niti on se ni mogel spopadati z neizmernim šokom, da je izgubil brata, na katerega je bil tako zelo navezan: iz hiše se je umaknil na dvorišče, da bi se nadihal in se poskušal zbrati, a je tam za vedno zaspal. Zgrudil se je, in ker se dolgo ni vrnil v hišo, ga je prišla iskat zaskrbljena žena. Pomoči mu kljub oživljanju ni bilo.

Milanova strast je bil nogomet. FOTO: Osebni arhiv

Srce mu je počilo od žalosti, so prepričani svojci, ki si od dvojne tragedije še dolgo ne bodo opomogli. Če sploh kdaj. Mati, ki je v nekaj urah izgubila oba sinova, je neutolažljiva, povsem skrušeni sta njeni snahi, ki sta zdaj vdovi in samohranilki, ena z dvema otrokoma, druga s tremi. Za bratoma, ki sta veljala za marljiva, umirjena, zanesljiva in poštena moška, žaluje tudi širše sorodstvo, pogrešajo ju sosedje in prijatelji, ki za Maksimovićeva ne najdejo žal besede. Že kot otroka sta izgubila očeta, zato sta ovdoveli materi že zelo mlada pomagala pri vseh hišnih opravilih in zgodaj začela služiti denar. In čeprav jima dela nikoli ni manjkalo, sta bila vedno pripravljena pomagati tudi drugim, Milan pa si je utrgal čas tudi za svojo veliko strast, nogomet, ki ga je igral pri domačem FK Sloga, nekoč pa tudi v reprezentanci gluhonemih.

Brata sta bila zelo navezana drug na drugega.

Vdovi zdaj prek družabnih omrežij zbirata denar za pogreb, predvsem pa za prevoz pokojnega Milana iz Slovenije.