Ob pregledu požarišča našli trupla! Umrli so Gabrijel (9), Ena (6) in Lara (2)

Kot smo že poročali, so v požaru v družinski hiši v romskem naselju pri Čakovcu na severu Hrvaške umrli trije otroci. Lažje sta bila poškodovana 25-letna ženska in otrok, iz goreče hiše pa je brez poškodb pobegnil še 29-letni moški, je davi sporočila hrvaška policija.

Gasilci so ob pregledu požarišča našli trupla treh otrok

Požar je po navedbah medžimurske policijske uprave izbruhnil okoli 22.30 na podstrešju družinske hiše v naselju Krušanec pri Čakovcu. Dežurne službe so prijavo prejele nekaj pred 23. uro. Na prizorišče so poslali vse razpoložljive gasilske enote in enoto nujne medicinske pomoči. Iz goreče hiše je uspelo pobegniti 29-letnemu moškemu ter 25-letni ženski in otroku, ki sta bila lažje poškodovana. Gasilci so, ko so pogasili požar, ob pregledu požarišča našli trupla treh otrok.

Hrvaški mediji navajajo, da so v strašni tragediji umrli Gabrijel (9), Ena (6) in Lara (2).

Preiskava vzrokov nesreče še poteka, domačini pa po poročanju hrvaških medijev pravijo, da je požar izbruhnil zaradi nestrokovno povezanih kablov.

Predsednik sveta romske narodne manjšine medžimurske županije Matijaš Dido Oršuš je danes izrazil pretresenost nad tragedijo.

»V požaru hiše, v kateri so starši spali, smo na žalost izgubili tri mladoletne otroke. Požar je izbruhnil na stopnišču, oni so spali v nadstropju. Gasilci jih niso mogli rešiti, prav tako niso mogli pomagati krajani, saj je ogenj silovito gorel in niso mogli ničesar storiti,« je pojasnil. Poudaril je, da gre za dobro družino, ki je načrtovala nakup hiše in ni prejemala socialne pomoči.

Odzval se je tudi premier Plenković

Na tragedijo se je odzval tudi premier Andrej Plenković. Na družbenem omrežju X je sporočil, da je sprejel predstavnike romske narodne manjšine.

Izrazil jim je sožalje, z njimi pa se je pogovarjal tudi o izvajanju vladnih projektov, namenjenih izboljšanju življenjskih razmer romske skupnosti, vključno z izobraževanjem, zaposlovanjem, infrastrukturo in protidiskriminacijskimi ukrepi.