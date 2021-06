Žalost do neba: petletnik v vročem avtu več kot sedem ur

Na pokopališču v Kninu, kjer je razglašen dan žalovanja, so pokopali tragično preminulega petletnega dečka, ki ga je v torek v avtomobilu pozabil njegov oče. Na pogrebu se je dečku poklonila tudi vojaška častna garda in tako podprla tudi njegovega očeta, ki je zaposlen v vojski, poročajo hrvaški mediji.



Zastave v Kninu so spuščene na pol droga po tragediji, ki je pretresla Hrvaško. V črno je zavit tudi vrtec, ki ga je deček obiskoval. Župan Marijo Ćaćić je izjavil, daje Knin majhno mesto in da so tragedijo vsi doživljajo kot izgubo v svoji družini.



Petletnik je v torek umrl zaradi vročinskega udara pozabljen v avtomobilu na parkirišču, njegov 34-letni oče pa je mislil, da ga je odpeljal v vrtec. Malček je bil v avtomobilu pri visokih temperaturah več kot sedem ur. Ko se je okoli 15. ur po klicu žene oče vrnil k avtomobilu, je bil sin brez zavesti. Vzrok smrti - hipertermijo oz. vročinski udar - je potrdila obdukcija. Ura smrti dečka ni navedena, tako da še vedno ni točno znano, kdaj je umrl.



Dečkovega očeta so aretirali, proti njemu je podana kazenska prijava.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: