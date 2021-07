Žalost do neba: mamo petih otrok v solzah pospremili na zadnjo pot

V vasi Vitomirica na zahodu Kosova so pokopali 37-letno, mamo petih otrok, ki je v nedeljo umrla v avtobusni nesreči pri Slavonskem Brodu. »Grozno. Ne moremo priti k sebi. Ne moremo verjeti, kaj nas je doletelo. Grozno,« so po poročanju 24sata v solzah dejali tamkajšnji domačini.Poleg Alinde je v nesreči umrlo še devet državljanov Kosova, med njimi eden od voznikov avtobusa, 55-letni, ki so ga pokopali v sredo. Voznika (52) avtobusa, ki naj bi zaspal in povzročil tragično nesrečo, so na podlagi odločbe preiskovalnega sodnika predali v požeški zapor. Obdolženi bo tam preživel najmanj 30 dni.Takoj po nesreči naj bi voznik policistom dejal, da je za trenutek zaspal. Državni tožilecje nato dejal, da se je voznik branil z molkom. Državno tožilstvo je podalo tudi uradno izjavo, v kateri navajajo, da obstaja utemeljen sum, da je bil 52-letni voznik utrujen in nezmožen za vožnjo.Po zaslišanju pred preiskovalnim sodnikom je odvetnikki ga je obdolženega zagovarjal, medijem povedal, da voznik nikomur ni dejal, da je zaspal ter da to ni res.