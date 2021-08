Žalost do neba: deklica(4) v vročini zaklenjena v avtu, niso je rešili

Par v avtomobilu pustil dva otroka in psa

V okolici Banjaluke v BiH je umrla štiriletna deklica, potem ko je bila na hudi vročini več ur zaklenjena v avtomobilu.Tožilstvo v Banjaluki je potrdilo, da preiskuje primer smrti otroka, ki so ga v soboto našli mrtvega v avtomobilu, parkiranem na dvorišču družinske hiše v kraju Donja Piskavica. Po poročanju medijev je deklica umrla od vročine, ni pa jasno, zakaj jo je njena družina pustila samo v avtomobilu.Na Hrvaškem so medtem po poročanju hrvaških medijev aretirali mlajši par iz Nemčije, ki je v avtomobilu na parkirišču pred enim od nakupovalnih središč v Poreču več kot eno uro pustil dva otroka in psa. Okna so bila zaprta, vrata avtomobila pa zaklenjena.Zdravniki so ugotovili, da sta šest in osemletna deklica zaradi hude vročine razvili simptome toplotne izčrpanosti. Oskrbeli so ju v bolnišnici v Pulju, psa pa v bližnji veterinarski ambulanti. Policijo je sicer poklicala sama mati, ko se je vrnila v avtomobil in ugotovila, kaj se je zgodilo.