Žalost do neba: brutalno pretepena deklica izgubila boj za življenje

Več dni se je borila, zdravniki naredili vse kar lahko

»Z žalostjo in obžalovanjem moramo javnost obvestiti, da se je kljub izrednim naporom, stanje male pacientke kritično poslabšalo. Zato smo morali žal potrditi, da je umrla. Počivaj v miru,« je sporočilo iz klinike za otroške bolezni, ki ga je podpisal prof.dr.se je od srede borila za življenje, a je kljub vsem naporom zdravnikom, v nedeljo okrog 15. ure izgubila bitko. Potrdili so možgansko smrt, a kot poudarjajo, je bil tak žalosten izid, glede na težo poškodb, neizogiben, je poročal 24 sata.Policija je pred tem potrdila, da sta se nad komaj dveinpolletno deklico izživljala njena oče (27) in mati (24). Brutalno nasilje je trajalo od 1. oktobra pa vse do 31. aprila, ko je utrpela deklica tako hude poškodbe, da je končala v bolnišnici.