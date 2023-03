Zakaj je zdaj prava priložnost za obisk Beograda

Če iščete možnost, da bi lahko videli in slišali več o sodobnih IT-rešitvah na področju financ in bančništva, sta prihajajoča konferenca in razstava Technobank pravi za vas.

Vodilna IT-konferenca in razstava v regiji bosta 29. in 30. marca 2023 v Beogradu, v hotelu Crowne Plaza, odprtje pa je predvideno v sredo, 29. marca, ob 9. uri.

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Naročnik oglasne vsebine je Asit