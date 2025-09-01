EVAKUACIJA OSEBJA

Zagrebškemu županu zagrozili s podtaknjeno bombo

Policija je preiskala prostore in ugotovila, da je bilo obvestilo lažno, so popoldne za hrvaško tiskovno agencijo Hina potrdili na mestni upravi.
Tomislav Tomašević
Tomislav Tomašević FOTO: Goran Stanzl, Pixsell

STA, A. G.
01.09.2025 ob 16:57
Zagrebška mestna uprava je danes evakuirala del osebja, potem ko so prejeli obvestilo o domnevni podtaknjeni bombi. Grožnja z bombo, ki se je po poročanju hrvaških medijev nanašala tudi na pisarno zagrebškega župana Tomislava Tomaševića, se je izkazala za lažno.

Zagrebška policija, mestna uprava in nekateri hrvaški mediji so danes prejeli obvestilo o domnevno podtaknjeni eksplozivni napravi v zgradbi, kjer je mestna uprava.

Policija je preiskala prostore in ugotovila, da je bilo obvestilo lažno, so popoldne za hrvaško tiskovno agencijo Hina potrdili na mestni upravi.

Neznani storilec je v obvestilu po poročanju portala časnika 24sata trdil, da je podtaknil dve bombi - eno v pisarni župana, drugo pa v eni izmed pisarni urada za upravljanje z mestnim premoženjem.

Mesto se je po navedbah policije samo odločilo izprazniti del objekta in je evakuiralo osebje iz dveh nadstropij stavbe.

