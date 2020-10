Zagorela 33-nadstropna stolpnica

stanovalcev so preselili v bližnji hotel.

V noči na četrtek je v 33 nadstropij visoki stolpnici v Ulsanu, obalnem mestu na jugu Južne Koreje, izbruhnil požar, ki je hitro zajel njeno celotno zgornjo polovico. Mrtvih po prvih informacijah k sreči ni bilo, saj je gasilcem uspelo na kraj požara priti zelo hitro, je pa nekaj manj kot sto ljudi moralo v bolnišnico, nekateri so se nadihali dima, drugi so staknili praske in odrgnine, ko so bežali na varno. V bližnji hotel so gasilci evakuirali 82 stanovalcev, ki so izgubili streho nad glavo. Kje in zakaj je zagorelo, včeraj še ni bilo znano, je pa poveljnik lokalnih gasilcev dejal, da je prvi klic na pomoč prišel iz stanovanja v 12. nadstropju, zato bodo, ko bo to mogoče, preiskavo začeli tam.Požar so na najvišjih treh nadstropjih gasili še včeraj zjutraj, saj jim je delo oteževal močan veter. Na notranjem ministrstvu so pohvalili gasilce, kar 930 jih je odhitelo gasit požar in pomagat ljudem, ter dejali, da gre zgolj njihovi hitri odzivnosti zasluga, da ni bilo žrtev. Gasilcem in reševalcem se je zahvalil tudi južnokorejski premier, ljudem, ki so izgubili dom in imetje, pa izrekel sožalje.Hkrati je ministre pozval, naj čim hitreje pripravijo načrte, kako bi bolje poskrbeli za požarno varnost stavb in zaščito prebivalcev. V zadnjih letih je v večstanovanjskih stavbah v Južni Koreji namreč izbruhnilo več požarov, zadnji aprila v kraju Icheon. Življenje je izgubilo 38 ljudi, več kot deset je bilo ranjenih.