Zadnje sporočilo, kriki v temi in skrivnostni posnetki: kam sta izginili 32-letni dvojčici?

Izginotje Elize in Henriette Huszti, ki imata še sestro trojčico, še vedno buri duhove in ponuja več vprašanj kot odgovorov.

Sestri, ki sta prvotno iz Madžarske, sta bili nazadnje opaženi 7. januarja ob 2.12 zjutraj v škotskem mestu Aberdeen. Po prečkanju mostu sta zavili na pešpot ob reki Dee in se nato odpravili proti tamkajšnjemu čolnarskemu klubu.

V hladnem zimskem vremenu je bila sprožena obsežna iskalna akcija, a so policisti 27. januarja končali preiskave v reki Dee in pristaniškem območju. Nato je bilo 31. januarja v vodi blizu čolnarskega kluba odkrito žensko truplo. Čeprav identifikacija še ni potrjena, je družina obveščena.

Medtem ko iskanje druge ženske še vedno poteka, ostaja pet ključnih neodgovorjenih vprašanj.

Skrivnostno zadnje sporočilo

Henriette je na noč izginotja lastnici stanovanja, v katerem sta živeli, ob 2.12 poslala nenavadno sporočilo, da se s sestro ne bosta več vrnili v objekt. Po tem trenutku njen telefon ni bil več uporabljen.

Lastnica je nemudoma obiskala stanovanje, kjer je našla njune osebne stvari in mobilni telefon. To potrjuje, da sestri nista načrtovali daljšega odhoda brez prtljage.

Ali reka Dee skriva strašno skrivnost? FOTO: Martin Bennie/Unsplash

Nato je policijska preiskava razkrila, da sestri nista obvestili družine o kakšnem pomembnem načrtu – da se bosta na vrat na nos izselili. Odpoved najemniške pogodbe sta sicer oddali in bi morali stanovanje zapustiti že nekaj dni pred izginotjem.

Posnetki nadzornih kamer

Dvojčici sta bili nazadnje videni na nadzornih posnetkih blizu reke Dee pri pristanišču v Aberdeenu zgodaj zjutraj 7. januarja.

Vendar pa so policisti kasneje razkrili še en pomemben podatek: dan pred izginotjem, 6. januarja ob 14.50, sta bili opaženi na istem območju z nahrbtniki.

Niso ugotovili, ali sta se s kom pogovarjali ali kaj iskali, vendar je nenavadno, da sta se na isto lokacijo vrnili pozno ponoči, ko so bile razmere zaradi poledice zelo nevarne.

Nenavadno vedenje, ki ni bilo značilno zanju

Njuna sestra trojčica Edit je povedala, da sta se na silvestrovo pogovarjali in da sta delovali povsem običajno in dobre volje.

Dodala je, da ni značilno, da bi se ponoči zadrževali zunaj, saj sta večino časa preživeli doma. Obe sta bili družabni, vendar nista bili znani po tem, da bi pogosto zahajali ven ponoči.

Eliza je še posebej uživala v kuhanju, pogosto sta gledali filme in raje preživljali čas v udobju doma. Policisti še vedno ne vedo, zakaj sta se v tako mrzli noči odpravili na temačno območje ob reki, kjer so bile temperature pod lediščem.

Zlovešči kriki na noč izginotja

Policija je obravnavala tudi poročila, da so v zgodnjih jutranjih urah 7. januarja v bližini reke Dee slišali vpitje. Stanovalci v okolici so izjavili, da so slišali »srhljive krike« v temi, zaradi katerih so postali zaskrbljeni.

Čeprav preiskovalci ne sumijo kaznivega dejanja in ne sumijo, da bi bila v izginotje vpletena tretja oseba, še vedno preverjajo, ali bi lahko bili slišani kriki povezani s sestrama Huszti.

Ena izmed stanovalk je dejala: »Vsi govorijo o tem. Bilo je res srhljivo. Ko slišite žensko, ki kriči v temi, je to vedno znak za alarm.«

Zadnji telefonski klic z bratom

Njun brat József je razkril, da se je s sestrama pogovarjal le nekaj dni pred izginotjem in da ni zaznal ničesar nenavadnega. Povedal je, da so imeli 40-minutni telefonski pogovor, ki je bil popolnoma normalen.

Dodal je: »Ničesar ne razumemo. Sporočilo najemodajalki, da želita takoj prekiniti najemno pogodbo ... O tem nismo vedeli ničesar. To je res nenavadno.«

Po njegovih besedah sestri nista imeli finančnih težav in sta varčevali za nakup lastnega stanovanja.

Časovnica izginotja

31. december – Trojčica Edit se pogovori s sestrama na silvestrovo.

4. januar – Brat József ju pokliče in se pogovarja 40 minut.

6. januar – Opaženi ob 14.50 z nahrbtniki ob reki Dee.

7. januar – Ob 2.12 zjutraj prečkata most Victoria Bridge in pošljeta sporočilo najemodajalki.

8. januar – Najemodajalka prijavi izginotje in policija začne preiskavo.

17. januar – Objavljen novi posnetek nadzorne kamere, ki razkriva obisk reke že dan prej.

27. januar – Zaključek iskalne akcije v reki Dee.

31. januar – Najdeno truplo v reki blizu čolnarskega kluba.

Preiskava je še vedno v teku.