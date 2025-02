Zadnje besede deklice, ujete v smrtonosnem blatu: »Mami, ati, brat, rada vas imam« (VIDEO)

Zgodba 13-letne Omayre Sánchez Garzón še danes pretresa svet. Po izbruhu vulkana Nevado del Ruiz v Kolumbiji leta 1985 je bila kar 60 ur ujeta v smrtonosnem blatnem toku, dokler njeno telo ni več zdržalo.

Novembra 1985 je vulkan izbruhnil, staljene ledenike na gori pa so sprožili uničujoče blatne tokove, znane kot laharji. Ti so z neverjetno hitrostjo zbrisali mesto Armero in pokončali okoli 20.000 ljudi, pri čemer je skupno število žrtev naraslo na 25.000.

Med prvimi preživelimi je bila tudi Omayra, ki je skupaj z bratom preživela prvi val uničenja, medtem ko sta njun oče in teta umrla takoj. A groza za deklico se je šele začela.

Ujeta pod ruševinami – reševanje, ki je postalo nemogoče

Ko so reševalci prispeli do nje, so ugotovili, da je njene noge ujel strešni tram, pod katerim so bili tudi ostanki njene pokojne tete. Potapljači in reševalne ekipe so se trudili, a zaradi pomanjkanja opreme je bilo deklico nemogoče rešiti brez tveganja, da bi ji pri tram povzročili še hujše poškodbe.

Ker je bila rešitev nemogoča, so ji skušali vsaj olajšati zadnje ure – pod glavo so ji namestili pnevmatiko, da bi lahko plavala na površju, mimoidoči pa so ji prinašali sladkarije in pijačo.

Junaška deklica, ki se ni predala

Kljub grozljivim okoliščinam je bila Omayra neverjetno pogumna. Pela je pesmi, se pogovarjala z novinarji in ostajala optimistična, dokler ni zadnjo noč začela bloditi. Govorila je, da ne sme zamuditi pouka, ker jo čaka test iz matematike.

Njene roke so postajale bele, oči pa krvavo rdeče, dokler ni izdahnila zadnjih besed:

»Mami, rada te imam. Ati, rada te imam. Bratec, rada te imam.«

Omayra je umrla 16. novembra 1985, najverjetneje zaradi gangrene in podhladitve. Njena mati, ki jo je izbruh ujel v Bogoti, je ob smrti hčerke povedala: »Strašno je, a moramo misliti na žive. Živela bom za svojega sina.«

Fotografija Omayre tik pred smrtjo je postala simbol neučinkovitosti oblasti, ki niso preprečile katastrofe, in še danes ostaja eno najbolj pretresljivih pričevanj človeške vzdržljivosti v ekstremnih razmerah, poroča ladbible.com.

