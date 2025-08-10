Zadavili sta ga z vezalkami in razkosali

Znane so podrobnosti grozljivega umora 35-letnega Alessandra Venierja iz italijanskega kraja Humin v pokrajini Videm, ki ga je na krut način umorila njegova lastna mati. Lorena Venier, 61-letna medicinska sestra, je pred preiskovalnim sodnikom priznala, da je sina umorila v njihovem domu, ga razkosala, sinova partnerica, 30-letna Mailyn Castro Monsalvo, pa naj bi kose trupla odvrgla v zabojnik.

Pojasnila je, da je na sinovo partnerico, odkar so živeli pod isto streho, gledala kot na hčer, ki je ni imela, in da sta postali zaveznici. Po njenih besedah jo je Mailyn, ki je trpela za poporodno depresijo in menda tudi drugimi psihičnimi težavami, že od začetka leta prosila, naj umori nasilnega Alessandra, s katerim ima šestmesečnega otroka.

Humin blizu italijansko-slovenske meje ima 11.000 prebivalcev. FOTO: Wikipedia

Njegove smrti si je želela, ker da jo je brutalno pretepal, jo žalil in ji grozil s smrtjo. Njegovega nasilja si menda nista upali prijaviti policiji.

Uspavalni napitek

25. julija okoli pol šeste popoldne sta mu v limonado zmešali vsebino škatlice uspavalnih tablet. Ker je bil ob enajstih zvečer še vedno živ, mu je mati vbrizgala dve injekciji inzulina. Nato sta ga poskušali zadušiti z blazino in rokami, čemur se je 35-letnik, čeprav oslabljen, upiral. Na koncu sta mu življenje vzeli tako, da sta ga zadavili z vezalkami za škornje, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Najprej sta ga zastrupili, nato zadavili, razkosali in odvrgli v smetnjak.

Ker celega trupla nista mogli dati v kanto za smeti, ga je mati položila na rjuho in ga z žago razkosala na tri dele. Medtem naj bi Mailyn dojila dojenčico. Mailyn je nato dele telesa odnesla v garažo in jih v zabojniku prekrila z živim apnom, da bi pospešila razpad in prikrila vonjave. Mailyn je naposled vest prisilila, da je poklicala karabinjerje in naznanila, kaj sta storili.

Načrt sta imeli, da Alessandrove posmrtne ostanke raztreseta po gorah, je povedala mati. Mailyn bi se s hčerko nato vrnila v Kolumbijo, Lorena pa bi ju po upokojitvi obiskovala. Umor sta izvedli na predvečer Alessandrove selitve v Kolumbijo, kamor se je stari znanec pravosodnih organov menda želel skriti pred zaporno kaznijo zaradi povzročitve hude telesne poškodbe. Medtem ko Lorena čaka na sojenje v zaporu Koroneo v Trstu, je Mailyn priprta v Benetkah. Njeni starši se pripravljajo na pot v Italijo, saj želijo prevzeti skrb za svojo vnukinjo, ki je trenutno v oskrbi socialnih služb.